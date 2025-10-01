Taekwondo | decise le date e la sede degli Europei 2025 delle categorie olimpiche
Il calendario internazionale di quest’anno del taekwondo si arricchisce definitivamente di un nuovo evento in scaletta: gli Europei 2025 riservati alle categorie olimpiche. A renderlo noto è stata Taekwondo Europe informando gli addetti ai lavori e gli appassionati del fatto che la rassegna continentale si terrà il 22 e 23 novembre ad Aigle, in Svizzera. Non è tutto, perché prima dello spettacolo dei senior, che saranno coinvolti in “sole” 8 categorie, 4 al maschile (-58, -68, -80 e +80 kg) e 4 al femminile (-49, -57, -67, + 67 kg), il programma della settimana di combattimenti sarà aperto dagli Europei Juniores, dal 19 al 21 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: taekwondo - decise
