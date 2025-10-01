SWITCH Ultrahand Overlay 2.13 | L’Ultimo Aggiornamento di Stabilità per Nintendo Switch

Ultrahand Overlay, il potente sostituto del Tesla Menu per Nintendo Switch, ha appena ricevuto la versione 2.1.3, un aggiornamento di stabilità che risolve diversi bug e migliora l’esperienza utente. Novità nella Versione 2.1.3. L’ultima release, pubblicata da ppkantorski, introduce importanti correzioni: Fix per i toggle regolari: Risolto un problema che impediva la corretta conservazione dello stato nei file config.ini. Fix per i toggle nel pacchetto root: Corretti bug relativi ai toggle presenti in switch.packagespackage.ini. Ripristino del placeholder {index}: La funzione source {index}, accidentalmente rimossa in versioni precedenti, è stata ripristinata. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net