svolta sul palaterme il 30 novembre fine lavori nuova capienza per il derby

Montecatini Terme, 1 ottobre 2025 – PalaTerme, mancano sessantuno giorni all'alba. La ditta Finocchiaro Costruzioni di Catania ha inviato ieri, nel tardo pomeriggio, un nuovo programma con le scadenze degli interventi per completare la ristrutturazione dell'edificio. La data della riconsegna, chiavi in mano, è prevista per il 30 novembre. Prima di quella data, è fissata la riunione della commissione di vigilanza dei pubblici spettacoli che darà l'agibilità all'impianto. In questi ultimi giorni, gli operai impiegati sul cantiere sono aumentati in modo considerevole facendo sperare che il termine appena comunicato possa essere rispettato.

