Svolta storica in diocesi | I ’Servi’ nuova parrocchia al posto della Cattedrale
Svolta in diocesi: la Cattedrale non è più parrocchia, come da tempo immemore, con la denominazione di San Giovanni Battista in Cattedrale (ma per tutti parrocchia del Duomo). Inizialmente l’edificio sacro era collocato allo sferisterio della Rocca, ma nel 1385 iniziò, per volere di Andrea Malatesta, la costruzione dell’attuale chiesa. Non c’è data certa sulla costituzione della parrocchia ma si deve risalire ai primordi. È il parroco don Giordano Amati a dare la notizia. "La nostra parrocchia collegata da secoli alla Cattedrale, tanto da essere definita parrocchia della Cattedrale, d’ora in poi ha una nuova sede legale in piazzetta Giovanni Ravaglia 2". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: svolta - storica
Piombino | Metinvest rilancia il polo siderurgico, firmati l'accordo di programma e il patto che tutela 1.300 lavoratori: "Svolta storica"
Il tribunale internazionale emette una sentenza storica contro due leader talebani, riconoscendo ufficialmente la persecuzione di genere come crimine contro l’umanità. Una svolta simbolica e politica
Serie A, via libera alle partite disputate all’estero: ufficializzata la prima, svolta storica!
Perché lenacapavir potrebbe essere una svolta storica nella lotta all’HIV - X Vai su X
SVOLTA STORICA | Il voto nella notte: 24 favorevoli, 20 contrari e 2 non partecipano a voto, Fi esce da aula - facebook.com Vai su Facebook
Svolta storica in diocesi: "I ’Servi’ nuova parrocchia al posto della Cattedrale" - Don Amati: "Atto giuridico formalizzato, il trasloco non avverrà quest’anno" . msn.com scrive