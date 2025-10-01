Svolta in diocesi: la Cattedrale non è più parrocchia, come da tempo immemore, con la denominazione di San Giovanni Battista in Cattedrale (ma per tutti parrocchia del Duomo). Inizialmente l’edificio sacro era collocato allo sferisterio della Rocca, ma nel 1385 iniziò, per volere di Andrea Malatesta, la costruzione dell’attuale chiesa. Non c’è data certa sulla costituzione della parrocchia ma si deve risalire ai primordi. È il parroco don Giordano Amati a dare la notizia. "La nostra parrocchia collegata da secoli alla Cattedrale, tanto da essere definita parrocchia della Cattedrale, d’ora in poi ha una nuova sede legale in piazzetta Giovanni Ravaglia 2". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Svolta storica in diocesi: "I ’Servi’ nuova parrocchia al posto della Cattedrale"