Svolta storica | c’è il sì definitivo del Senato alla legge contro il body shaming

Ora è diventata realtà la Giornata contro la denigrazione dell'aspetto fisico, un particolare atto di bullismo che dal web si è purtroppo diffuso tra gli adolescenti Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che "riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, il cosiddetto body shaming". La giornata prevede iniziative al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo altrui al solo scopo di metterli in difficoltà.

