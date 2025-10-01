Svolta per l’omicidio di un 78enne | indagato marocchino

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era entrato nella sua abitazione per derubarlo, ma colto sul fatto dall'anziano, il marocchino lo avrebbe colpito a morte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Svolta per l’omicidio di un 78enne: indagato marocchino

In questa notizia si parla di: svolta - omicidio

