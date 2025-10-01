Svincolo di Bonagia e rotonda di via Oreto rifiuti scaricati nel verde pubblico

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un “nuovo tipo di arredo” per il verde pubblico in viale Regione allo svincolo di Bonagia (direzione Catania) e non solo: anche al centro della rotonda di via Oreto, appena entrati in città, tra l'indifferenza di migliaia di passanti qualcuno ha trovato un nuovo luogo dove scaricare rifiuti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: svincolo - bonagia

Svincolo di Bonagia e rotonda di via Oreto, rifiuti scaricati nel verde pubblico - Un “nuovo tipo di arredo” per il verde pubblico in viale Regione allo svincolo di Bonagia (direzione Catania) e non solo: anche al centro della rotonda di via Oreto, appena entrati in città, tra l'ind ... Si legge su palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Svincolo Bonagia Rotonda Via