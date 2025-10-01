Svincolo di Bonagia e rotonda di via Oreto rifiuti scaricati nel verde pubblico
Un “nuovo tipo di arredo” per il verde pubblico in viale Regione allo svincolo di Bonagia (direzione Catania) e non solo: anche al centro della rotonda di via Oreto, appena entrati in città, tra l'indifferenza di migliaia di passanti qualcuno ha trovato un nuovo luogo dove scaricare rifiuti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Svincolo di Brancaccio, bonifica in accelerazione. Era stato il Giornale di Sicilia ad aprile scorso a rivelare che l'uscita della A 19, già pronta, non può essere aperta a causa delle montagne d'immondizia, anche pericolosa Servizio di Alessandra Costanza
