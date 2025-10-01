Sviluppo Sud Catania Balestra | Gruppo affiatato pronti per l’esordio
Prosegue senza sosta la preparazione della Sviluppo Sud Catania in vista del debutto nel campionato di Serie A2, fissato per lunedì 20 ottobre al PalaCatania contro Macerata (ore 20.30).La squadra di coach Paolo Montagnani sta intensificando il lavoro tecnico e atletico, affrontando una serie di.
Sviluppo Sud Catania, Paolo Montagnani coach della squadra
Sviluppo Sud Catania, ufficiale l'ingaggio del palleggiatore Pinelli
Colpo per la Sviluppo Sud Catania: arriva lo schiacciatore francese Luka Basic
