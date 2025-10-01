Sventò un attentato terroristico nel 1967 la polizia ricorda il maresciallo Filippo Foti

Ieri, presso il cimitero San Giovanni di Pellaro, il cappellano della polizia di Stato, don Giovanni Giordano ha officiato una breve cerimonia per la commemorazione Filippo Foti, maresciallo di 3^ classe dell’ormai disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, Medaglia d'Oro al Valor. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: svent - attentato

PACE Da oggi a palazzo Baronale sventola la bandiera della Palestina. - facebook.com Vai su Facebook

Per non dimenticare il Maresciallo Filippo Foti: sventò un attentato terroristico nel 1967 - Ieri, presso il Cimitero San Giovanni di Pellaro, il Cappellano della Polizia di Stato Don Giovanni Giordano ha officiato una breve cerimonia per la commemorazione Filippo Foti, Maresciallo di 3^ clas ... Scrive reggiotv.it

Solidarietà e condanna per l'attentato. Tajani: "Ma Tel Aviv fermi gli attacchi" - Una "ferma condanna" del brutale attentato terroristico a Gerusalemme e l'auspicio che si arrivi a una "soluzione politica per dare pace e stabilità al Medio Oriente". Come scrive ilgiornale.it