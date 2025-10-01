sventano la truffa del finto carabiniere

La truffa del finto carabiniere non ha funzionato su una coppia di coniugi sanlazzaresi che ha scoperto l’inganno. A raccontare i fatti è stata la vittima della tentata truffa: "Erano le 11 di mattina e sul telefono di casa ricevo una telefonata – racconta la donna –. Un certo comandante Tozzi, che diceva di essere della caserma dei carabinieri di Bologna di via Marco Polo 49, ha chiesto di parlare con mio marito, Mario, il quale, però, non c’era nell’abitazione in quel momento. Mi hanno lasciato detto che dovevano consegnarli una notifica, quindi di presentarsi dopo le 16 in caserma. Ho chiamato subito la caserma di San Lazzaro, poi la caserma Navile, e mi hanno detto che non esiste una caserma in quella via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

