Svelato l’Hogwarts Express della serie Harry Potter | è quasi identico all’originale

Il treno rosso più famoso della letteratura fantasy sta per tornare sui nostri schermi. La serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO ha appena svelato il primo sguardo all'Hogwarts Express, e per i fan di lunga data questa potrebbe essere una delle poche notizie davvero rassicuranti in un progetto che, finora, non ha smesso di generare polemiche. Dalla discussione sulle scelte di casting alle domande sul senso stesso di un reboot, il sentiment online è stato tiepido. Ma questo piccolo dettaglio visivo potrebbe cambiare le carte in tavola, perché il nuovo Hogwarts Express è straordinariamente fedele all'originale, tranne per un dettaglio.

