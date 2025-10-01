Superpippo compie 60 anni | Topolino celebra l’eroe cult
Topolino festeggia i 60 anni di Superpippo con una storia inedita, cover celebrativa e TopoLibro da collezione. L’identità segreta di Pippo compie sessant’anni! In occasione di questo speciale compleanno, Superpippo torna sulle pagine di Topolino 3645 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 1° ottobre – con una storia inedita in due episodi, sceneggiata da Andrea Malgeri per i disegni di Andrea Maccarini, e con un’imperdibile cover celebrativa realizzata da Francesco D’Ippolito. Superpippo – Il pippide più potente al mondo segna il ritorno dell’eroe di Topolinia più strampalato di sempre, con un’avventura moderna ma fedele allo spirito originale del personaggio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
