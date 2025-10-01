Supermercati l’ora più buia Blitz dei gestori in Questura | In centro siamo sotto assedio

Firenze, 1 ottobre 2025 – Alessandro Bacciotti, direttore commerciale di Conad Nord Ovest e referente Gdo di Confcommercio Toscana, segue da vicino i quindici punti vendita che il gruppo ha nel centro di Firenze. È stato lui ad accompagnare alcuni soci in questura, insieme al direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, per chiedere maggiore sicurezza. Direttore Bacciotti, perché avete deciso di presentarvi direttamente con i vostri soci? “Perché la situazione è diventata molto pesante. In centro storico i nostri supermercati subiscono furti o tentativi quasi quotidiani. E a volte, i prodotti rubati poche ore prima, come etichette di vini pregiati, vengono rivenduti poi magari sulle scalinate della stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

