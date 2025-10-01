Superenalotto e 10eLotto vincite ricche in Lombardia | come incassare i vostri soldi

Milano, 1 ottobre 2025 - Continua la caccia al jackpot sempre più milionario del Superenalotto visto che neppure ieri, martedì 30 settembre nessuno ha centrato il 6 e domani sera, giovedì 2 ottobre, in palio ci sono 58 milioni e 600mila euro. La Lombardia comunque si consola c on una serie di ottime vincite. Se ti fossi perso un’estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto consulta il nostro archivio delle estrazioni. SuperEnalotto in Lombardia.. Nell’estrazione di martedì 30 settembre, come riporta Agipronews, centrati tre “5” da 23.788,39 euro l’uno: il primo a Milan o nel Bar Via Varesina in Via Varesina, 35, il secondo a Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, presso il Tabacchi in Via Umberto I, 43 e l’ultimo a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, nel Kim Tabacchi in via Cesare Battisti, 67. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superenalotto e 10eLotto, vincite ricche in Lombardia: come incassare i vostri soldi

