SuperEnalotto Campania fortunata | centrato un 5 da oltre 23mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 30 settembre, vinti 23.788,39 euro a Portici, in provincia di Napoli, grazie a un “5” centrato presso il Bar L’Angolo in corso Garibaldi, 198. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 2 ottobre, sale a 58,6 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: superenalotto - campania
