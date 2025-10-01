SuperEnalotto a Taormina centrato un 5 da oltre 23mila euro

Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di martedì 30 settembre, come riporta Agipronews, vinti 23.788,39 euro a Taormina, in provincia di Messina, grazie a un "5" centrato presso la Rivendita Tabacchi in via Traversa Francavilla, 65.L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato.

