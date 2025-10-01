Super Mario Galaxy 1 un video confronto tra Wii Switch Switch 2 e versione 3D All-Stars

ElAnalistadeBits ha pubblicato un nuovo video confronto che mette fianco a fianco le diverse versioni di Super Mario Galaxy 1: l’originale per Wii, l’edizione inclusa in Super Mario 3D All-Stars su Switch, la versione della remastered per Switch e infine quella per Nintendo Switch 2. L’analisi è utile per capire quanto la grafica di un gioco possa evolversi pur mantenendo la stessa base artistica. Il risultato più evidente riguarda la risoluzione. Su Switch 2, Super Mario Galaxy viene eseguito in 4K nativi, con texture migliorate oppure in alcuni casi sostituite, rendendo i paesaggi spaziali ed i dettagli dei pianeti ancora più definiti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Super Mario Galaxy 1, un video confronto tra Wii, Switch, Switch 2, e versione 3D All-Stars

In questa notizia si parla di: super - mario

Super mario bros. movie 2 potrebbe superare il record del primo film grazie ai nuovi dati di streaming

Il film di super mario galaxy delude i fan di wario e waluigi?

Donkey Kong Bananza, il team di Super Mario Odyssey svela com’è iniziato lo sviluppo del gioco

L'Atalanta vince la sua prima partita in questa Champions League grazie a un super Mario Pasalic: rigore procurato e gol nel finale per rimontare l'iniziale vantaggio del club belga Vittoria in scioltezza anche del Real Madrid contro la cenerentola Kairat Alm - facebook.com Vai su Facebook

? MAAAAARIOOOO Super Mario la insacca di testa e siamo avanti NOI! Mario's header puts us ahead! #UCL #AtalantaBrugge 2-1 | 88’ #GoAtalantaGo ? - X Vai su X

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2: Arrivano su Nintendo Switch 1 e 2 - Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 sono tornati su Nintendo Switch con grafiche aggiornate e tante novità. Secondo gamepare.it

Super Mario Galaxy 1 e 2 tornano su Switch 2: sono davvero passati 18 anni? - Le riedizioni dei due celebri platform 3D, ora su Switch 2, offrono grafica migliorata, controlli rinnovati e nuove modalità. Secondo everyeye.it