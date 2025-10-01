La tensione nel Mediterraneo orientale ha raggiunto livelli critici nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2025. La Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale di navi cariche di aiuti umanitari diretta verso la Striscia di Gaza, è entrata nella zona ad alto rischio, a circa 130 miglia nautiche dalla costa palestinese. Gli attivisti a bordo hanno lanciato un appello drammatico: “ Sosteneteci e mobilitatevi. È il momento decisivo “. Secondo quanto riferito dall’attivista Maso Notarianni in collegamento dalla nave Karma dell’Arci, la situazione si è fatta critica all’alba. “Alcune imbarcazioni, prima dell’alba, hanno circondato la nave madre della Flotilla, Alma, ma non hanno ancora fatto l’abbordaggio”, ha spiegato Notarianni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sumud Flotilla verso Gaza, a 130 miglia dalla costa: droni, navi fantasma e l’ultima chiamata degli attivisti (VIDEO)