Sumud Flotilla verso Gaza a 130 miglia dalla costa | droni navi fantasma e l’ultima chiamata degli attivisti VIDEO
La tensione nel Mediterraneo orientale ha raggiunto livelli critici nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2025. La Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale di navi cariche di aiuti umanitari diretta verso la Striscia di Gaza, è entrata nella zona ad alto rischio, a circa 130 miglia nautiche dalla costa palestinese. Gli attivisti a bordo hanno lanciato un appello drammatico: “ Sosteneteci e mobilitatevi. È il momento decisivo “. Secondo quanto riferito dall’attivista Maso Notarianni in collegamento dalla nave Karma dell’Arci, la situazione si è fatta critica all’alba. “Alcune imbarcazioni, prima dell’alba, hanno circondato la nave madre della Flotilla, Alma, ma non hanno ancora fatto l’abbordaggio”, ha spiegato Notarianni. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: sumud - flotilla
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
"Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state avvicinate" da altre imbarcazioni non identificate, che si sono poi allontanate: lo rende noto la spedizione diretta verso la Striscia di Gaza, aggiungendo di essere vicina al limite "delle 120 miglia naut - X Vai su X
Local Team. . LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Le immagini in diretta dalle barche (no audio) - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: le barche a meno di 145 miglia dalla costa: “Massima allerta” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Come scrive fanpage.it
Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Idf: "Legami con Hamas" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla verso Gaza, Marina Israele pronta a entrare in azione. Lo riporta tg24.sky.it