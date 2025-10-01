Sulla Flotilla si consuma lo strappo tra governo e Paese Delia | L’abbordaggio da parte di Israele? Sarebbe un atto di pirateria

Lanotiziagiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ottobre. Alla Camera dei deputati la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, ha messo in fila fatti e responsabilità davanti a sindacati, parlamentari e stampa. Ha ricordato che la rotta è in acque internazionali e che un eventuale abbordaggio «sarebbe un atto di pirateria». Poi l’affondo sul governo: «È surreale dire che un arresto illegale sarebbe per noi l’opzione migliore, purché vivi». È accaduto oggi, con la Flotilla in navigazione e gli equipaggi pronti a documentare ogni passo. Manovre notturne e la scelta dell’Alpino. Nella notte le navi civili Alma e Sirius sono state da unità militari israeliane e costrette a una brusca manovra per evitare la collisione frontale: «Manovre pericolose e intimidatorie» ai danni di «civili disarmati da oltre 40 Paesi», ha denunciato la missione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

sulla flotilla si consuma lo strappo tra governo e paese delia l8217abbordaggio da parte di israele sarebbe un atto di pirateria

© Lanotiziagiornale.it - Sulla Flotilla si consuma lo strappo tra governo e Paese. Delia: “L’abbordaggio da parte di Israele? Sarebbe un atto di pirateria”

In questa notizia si parla di: flotilla - consuma

flotilla consuma strappo governoSulla Flotilla si consuma lo strappo tra governo e Paese. Delia: “L’abbordaggio da parte di Israele? Sarebbe un atto di pirateria” - Delia accusa il governo di aver abbandonato la Flotilla: opposizioni e piazze chiedono protezione per i civili italiani in mare ... Riporta lanotiziagiornale.it

Meloni a Schlein: 'Il governo tutelerà gli italiani della Flotilla' - Il governo garantirà ai cittadini italiani a bordo della Flotilla "tutte le misure adottate in situazioni simili", come sempre. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Consuma Strappo Governo