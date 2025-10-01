Sulla Flotilla si consuma lo strappo tra governo e Paese Delia | L’abbordaggio da parte di Israele? Sarebbe un atto di pirateria
Roma, 1 ottobre. Alla Camera dei deputati la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, ha messo in fila fatti e responsabilità davanti a sindacati, parlamentari e stampa. Ha ricordato che la rotta è in acque internazionali e che un eventuale abbordaggio «sarebbe un atto di pirateria». Poi l’affondo sul governo: «È surreale dire che un arresto illegale sarebbe per noi l’opzione migliore, purché vivi». È accaduto oggi, con la Flotilla in navigazione e gli equipaggi pronti a documentare ogni passo. Manovre notturne e la scelta dell’Alpino. Nella notte le navi civili Alma e Sirius sono state da unità militari israeliane e costrette a una brusca manovra per evitare la collisione frontale: «Manovre pericolose e intimidatorie» ai danni di «civili disarmati da oltre 40 Paesi», ha denunciato la missione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - consuma
Ieri da Ancona ci siamo collegati con delle persone straordinarie come Arturo Scotto, Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi dalla Global Sumud Flotilla: non possiamo restare fermi davanti al massacro che si consuma a Gaza. Oggi con il Treno per Gaza attra - facebook.com Vai su Facebook
Effetti allucinogeni sulla Flotilla verso Gaza…Il governo di Tunisi dice: nessun drone avvistato. Una bomba su una barca nn provoca un incendio risolvibile con un estintore. Coincidenza: la vicenda si consuma in Tunisia vicino casa della Albanese che accorre - X Vai su X
Sulla Flotilla si consuma lo strappo tra governo e Paese. Delia: “L’abbordaggio da parte di Israele? Sarebbe un atto di pirateria” - Delia accusa il governo di aver abbandonato la Flotilla: opposizioni e piazze chiedono protezione per i civili italiani in mare ... Riporta lanotiziagiornale.it
Meloni a Schlein: 'Il governo tutelerà gli italiani della Flotilla' - Il governo garantirà ai cittadini italiani a bordo della Flotilla "tutte le misure adottate in situazioni simili", come sempre. Secondo ansa.it