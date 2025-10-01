Sul set Mirko di Love Me Licia che faceva il modello voleva baciarmi veramente Il regista l’ha rimproverato | Ma sei matto? | lo rivela Cristina D’Avena
Cristina D’Avena ha raccontato diversi aneddoti riguardanti la sua carriera in un intervento a Rai Radio2 con “Le Lunatiche” Jodie Alivernini e Barbara Venditti. Il 6 ottobre 1986 su Italia 1 andava in onda per la prima volta Love Me Licia, il sequel live action dell’anime cult “Kiss Me Licia”. I protagonisti erano Cristina D’Avena nel ruolo di Licia e Pasquale Finicelli nel ruolo di Mirko, frontman dei BeeHive. La cantante e attrice ha ricordato con affetto i primi giorni di riprese: “Avevo 19 anni e quando mi hanno buttata tra i Bee Hive, tutti ragazzi che erano bellissimi, ho pensato ‘Porca miseria! Mamma mia, cosa mi è successo tutto in una volta?’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mirko - love
Gilda Vicenza. . OPENING SEASON MUSIC WAS MY FIRST LOVE VENERDÌ 10 Ottobre Ritorna… GILDA - Best music from 70 till now | YOU CLUB VICENZA | Direzione artistica a cura di Roberto Malligan M?s: Deejay Roberto Visonà & Roberto Stopp - facebook.com Vai su Facebook
Cristina D’Avena e il flirt con Mirko sul set di Love me Licia: “Ci stava” - Cristina D’Avena, la famosa cantante italiana di sigle dei cartoni animati, ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e professionale in una lunga intervista concessa all’agenzia Adnkronos. Da cinemaserietv.it
Cristina D’Avena: “Ho avuto un flirt con Mirko sul set di Love me Licia”/ “Nozze? Ricevuta una proposta ma…” - È questo il traguardo che Cristina D’Avena sottolinea nella lunga intervista rilasciata all’Adnkronos. Si legge su ilsussidiario.net