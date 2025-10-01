Cristina D’Avena ha raccontato diversi aneddoti riguardanti la sua carriera in un intervento a Rai Radio2 con “Le Lunatiche” Jodie Alivernini e Barbara Venditti. Il 6 ottobre 1986 su Italia 1 andava in onda per la prima volta Love Me Licia, il sequel live action dell’anime cult “Kiss Me Licia”. I protagonisti erano Cristina D’Avena nel ruolo di Licia e Pasquale Finicelli nel ruolo di Mirko, frontman dei BeeHive. La cantante e attrice ha ricordato con affetto i primi giorni di riprese: “Avevo 19 anni e quando mi hanno buttata tra i Bee Hive, tutti ragazzi che erano bellissimi, ho pensato ‘Porca miseria! Mamma mia, cosa mi è successo tutto in una volta?’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sul set Mirko di Love Me Licia, che faceva il modello, voleva baciarmi veramente. Il regista l’ha rimproverato: Ma sei matto?”: lo rivela Cristina D’Avena