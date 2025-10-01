Sul piano Trump per Gaza il governo vorrebbe l’unanimità del Parlamento Ma Avs e M5s dicono no | Si finge di non vedere la sofferenza palestinese

L’appuntamento alla Camera è per giovedì, quando i deputati dovranno approvare una o più risoluzioni su Gaza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani prenderà la parola per commentare la situazione in Medio Oriente: dal piano di pace di Donald Trump alla situazione della Flotilla. L’invito del governo alle opposizioni è stato esplicitato prima da Giorgia Meloni e poi ribadito dallo stesso titolare della Farnesina: “Vorremmo che tutti insieme sostenessimo questa azione di pace, non dividiamoci”. Nella minoranza, il leader di Azione Carlo Calenda sposa la tesi, sostenuto dal vecchio alleato di Italia Viva, Matteo Renzi: “Ritirare le mozioni dei diversi gruppi e dire che il Parlamento unito sostiene il piano di Trump sarebbe un atto di responsabilità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sul piano Trump per Gaza il governo vorrebbe l’unanimità del Parlamento. Ma Avs e M5s dicono no: “Si finge di non vedere la sofferenza palestinese”

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump

Il piano di Zelensky per fermare la pioggia di missili russi: quando arriveranno i patriot di Trump

Il piano in 20 punti di Trump: il testo completo. «Gaza sarà governata da un comitato palestinese tecnocratico e apolitico» - Hamas e le altre fazioni concorderanno di non avere alcun ruolo nella governance di Gaza ... Come scrive ilsole24ore.com

Ecco il testo integrale del piano di pace di Donald Trump per Gaza - Il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza è stato accettato dal primo ministro ... Scrive iltempo.it