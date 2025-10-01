Sucic Inter svelato lo stipendio del croato | presenti questi bonus

Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. Petar Sucic è senza dubbio una delle note più liete del mercato nerazzurro. Arrivato con un’intuizione brillante da parte di Piero Ausilio, il direttore sportivo dell’ Inter, il centrocampista croato ha già dimostrato il suo valore in campo. Nonostante sia giunto in Italia la scorsa estate, Sucic ha conquistato rapidamente la fiducia di Cristian Chivu, l’allenatore dell’Inter, diventando un elemento importante nel reparto mediano della squadra. La sua operazione di mercato è stata chiusa già nella primavera del 2025, permettendo ai nerazzurri di anticipare la concorrenza, una mossa che si è rivelata fondamentale per il futuro del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

