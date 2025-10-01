Studio all’estero aperte le iscrizioni al concorso di Intercultura

Sono aperte le iscrizioni al concorso di Intercultura per l'anno scolastico 2026-2027, con numerose novità. C'è tempo fino al 10 novembre 2025 per iscriversi online sul sito www.intercultura.it. Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori nati tra il 1° luglio 2008 e il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it