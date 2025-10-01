Studenti a casa in questo giorno le lezioni non saranno garantite
Imminente una giornata di sciopero. In questo giorno le lezioni non saranno garantite in tutti gli istituti scolastici italiani La comunicazione è arrivata direttamente dal Ministero dell’Istruzione che ha avvisato studenti e famiglie su uno sciopero ormai imminente che interesserà il settore scolastico per un’intera giornata. A indirlo è stato il sindacato S.I. Cobas (Sindacato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
La d'Annunzio aiuta gli studenti a trovare casa: al via il servizio "Cerco alloggio" online e tramite sportello
L'ex casa albergo San Biagio sarà il convitto temporaneo degli studenti del "Vivarelli"
Homeschooling, la rivoluzione silenziosa: in Italia triplicati gli studenti che studiano a casa. L’indagine che sfata i miti su isolamento e socializzazione
"Qui sono tutti in casa propria, tutti gli studenti presenti in questo Ateneo" - facebook.com Vai su Facebook
Brugherio, la scuola non apre, gli studenti vanno a casa da soli - Imprevisto nel giorno dello sciopero, per l'adesione massiccia e non prevista del personale. Come scrive mbnews.it
Ancora zecche al Taramelli di Pavia: studenti rispediti a casa e niente lezioni fino a lunedì - Pavia, 19 febbraio 2025 – Ancora zecche al liceo scientifico Taramelli e ancora studenti rimandati a casa. Scrive ilgiorno.it