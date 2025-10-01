Studentessa perseguitata all'università Statale da un compagno di ateneo scatta il divieto di avvicinamento
Il 28enne denunciato dalla compagna di studi a Milano non potrà più avvicinare in nessun modo la ragazza, e dovrà tenere una distanza da lei di almeno mezzo chilometro. Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: studentessa - perseguitata
La studentessa ha riportato più fratture e un trauma cranico: sarà sottoposta a intervento chirurgico - facebook.com Vai su Facebook
Studentessa perseguitata all’università: divieto di avvicinamento per un collega 28enne - È la denuncia di una studentessa della Statale di Milano, perseguitata da un 28enne, anche lui ... Da msn.com
Perseguita compagna di studi alla Statale: “Mi seguiva dappertutto”. Divieto di avvicinamento - “Mi chiedeva perché avessi bevuto un caffè con un mio amico il giorno precedente – denuncia la ragazza – Notavo che ... Lo riporta milano.repubblica.it