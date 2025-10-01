Studentessa indagata per scontri corteo pro Gaza | non potrà avvicinarsi alla stazione Centrale Cosa rischia se non rispetta divieti

Milano,1 ottobre 2025 – Non potrà frequentare per 2 anni né "stazionare" vicino a ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e locali presenti in più zone di Milano e per un anno non potrà accedere alla stazione Centrale, né ai treni né alla metro, e alle aree limitrofe. Sono i divieti amministrativi notificati dalla Questura a una studentessa 21enne, che frequenta il centro sociale Lambretta e che era stata arrestata (ora ha l'obbligo di firma), assieme ad una coetanea, ad un 36enne e a due minorenni, per gli scontri dopo il corteo pro Gaza del 22 settembre. " Non può nemmeno prendere un treno", spiega l'avvocato Mirko Mazzali, che annuncia ricorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studentessa indagata per scontri corteo pro Gaza: non potrà avvicinarsi alla stazione Centrale. Cosa rischia se non rispetta divieti

In questa notizia si parla di: studentessa - indagata

Il caso in provincia di Taranto, anche la donna è indagata per violenza sessuale aggravata: avrebbe agevolato gli abusi ripetuti allontanandosi da casa o chiudendosi in altre stanze. Sono state una professoressa della ragazza e la preside dell’istituto a sporg - facebook.com Vai su Facebook

Nurse Times Indagine conoscitiva: approccio infermieristico all’ictus: Ciao! Sono Eleonora Boccardi, studentessa del 3° anno di Infermieristica all’Università di Firenze, sede di Pistoia. Sto svolgendo una tesi sull’ictus e il… http://dlvr.it/TNDS6v serio ed affida - X Vai su X

Scontri a Milano, divieto di accesso per l'indagata a stazione e bar - Non potrà frequentare per 2 anni né "stazionare" vicino a ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e locali presenti in più zone di Milano e per un anno non potrà accedere alla stazione Centr ... Si legge su ansa.it

Scontri Milano, divieto accesso a stazione e bar a indagata - Non potrà frequentare per 2 anni né "stazionare" vicino a ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e locali presenti in più zone di Milano e per un anno non potrà accedere alla stazione Centr ... Scrive ansa.it