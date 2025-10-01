Milano – Agguati in sala studio e molestie continue negli spazi dell'università contro una studentessa della Statale: per questo nei confronti di un 28enne, iscritto anche lui all'ateneo milanese, è scattata questa mattina la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ragazza. L'hanno eseguita gli agenti della Polizia locale di Milano. Il divieto. Lo studente, indagato per stalking, dovrà mantenere una distanza di almeno cinquecento metri sia dall'abitazione della ragazza che dalla sede dell'università Statale di Milano, né potrà contattare la vittima al telefono, sui social o inviandole lettere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studentessa della Statale molestata in ateneo: scatta il divieto di avvicinamento per l’universitario stalker