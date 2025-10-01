Studente molesta e stalkerizza una collega dell' università | scatta il divieto d' avvicinamento
La molestava, presentandosi ripetutamente in ogni angolo dell’Università Statale di Milano dove sapeva di poterla incontrare. Un comportamento che aveva generato nella ragazza, una studentessa dello stesso ateneo, uno stato di ansia e timore costanti.Ora per il ragazzo, L. V., un universitario. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: studente - molesta
Studentessa molestata dal suo professore ad Avezzano: la Cassazione conferma la condanna per il docente di scienze infermieristiche https://www.terremarsicane.it/studentessa-molestata-dal-suo-professore-ad-avezzano-la-cassazione-conferma-la-conda - facebook.com Vai su Facebook
Lo sfogo di una studentessa barese sui social: "Molestata da ragazzini. Sporgerò denuncia" https://ift.tt/Y2zZh7S https://ift.tt/5ELPY0f - X Vai su X
Studente molesta e stalkerizza una collega dell'università: scatta il divieto d'avvicinamento - , un universitario italiano di 28 anni, è scattato il divieto di avvicinamento alla sua collega. Come scrive milanotoday.it