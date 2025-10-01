Studente-atleta di alto livello viene bocciato fa ricorso al TAR ma lo perde I giudici | Preparazione insufficiente la bocciatura non ha intento punitivo

Studente-atleta prende 53 alla maturità e viene bocciato: fa ricorso al TAR, ma lo perde. I giudici: “Nessun obbligo di motivazioni aggiuntive o tutoraggio speciale per i candidati in percorsi personalizzati”

Riccardo Santucci, studente-atleta del Vitruvio Pollione di Avezzano, campione regionale nello sci alpino - Avezzano – Riccardo Santucci, studente della classe 3ª sezione S del Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione” di Avezzano, inserito nel progetto ministeriale “Studente Atleta di Alto Livello”, è inserito ... Scrive terremarsicane.it