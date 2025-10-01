Studente 14enne viene bocciato ma denuncia atti di bullismo Il Tar sospende la bocciatura Cosa hanno detto i giudici

Denunciata in Procura una serie di presunte vessazioni nei confronti di uno studente di 14 anni, che avrebbe vissuto un autentico incubo tra i banchi di un istituto superiore nel Brindisino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: studente - 14enne

Studente 14enne derubato della sua bici. Un imprenditore gliene regala una nuova

Studente 14enne suicida, l'ultimo messaggio nella chat di classe: "Lasciatemi un posto in prima fila"

Studente 14enne suicida, l'ultimo messaggio nella chat di classe: "Lasciatemi un posto in prima fila" | In migliaia alla fiaccolata in suo onore

#Juorno fece un #figlio col suo #studente 14enne, scarcerata la 37enne condannata per #violenza su #minore: affidata ai #servizisociali - X Vai su X

STUDENTE 14ENNE ACCOLTELLA UNA DOCENTE AL VOLTO. LA CAUSA DELL'AGGRESSIONE RESTA ANCORA UN MISTERO... - facebook.com Vai su Facebook

Bullizzato a scuola e bocciato agli esami di riparazione: Tar Puglia sospende la bocciatura di un 14enne - Sono stati i genitori a denunciare alla Procura le presunte vessazioni nei confronti del figlio. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Studente-atleta di alto livello viene bocciato, fa ricorso al TAR, ma lo perde. I giudici: “Preparazione insufficiente, la bocciatura non ha intento punitivo” - Una stagione di attese e di timori si è conclusa fra le mura di un liceo scientifico, dove il tribunale amministrativo regionale ha sancito il valore delle insufficienze. Riporta orizzontescuola.it