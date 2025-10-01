Studente 14enne bullizzato dai compagni | i genitori denunciano la scuola

BRINDISI – La Procura di Brindisi ha avviato un'indagine su dei presunti atti di bullismo che avrebbe subito un 14enne iscritto presso un istituto superiore del Brindisino, nel corso dell'anno scolastico 20242025. L'inchiesta scaturisce da una denuncia presentata dai genitori dello studente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: studente - 14enne

Studente 14enne derubato della sua bici. Un imprenditore gliene regala una nuova

Studente 14enne suicida, l'ultimo messaggio nella chat di classe: "Lasciatemi un posto in prima fila"

Studente 14enne suicida, l'ultimo messaggio nella chat di classe: "Lasciatemi un posto in prima fila" | In migliaia alla fiaccolata in suo onore

#Juorno fece un #figlio col suo #studente 14enne, scarcerata la 37enne condannata per #violenza su #minore: affidata ai #servizisociali - X Vai su X

STUDENTE 14ENNE ACCOLTELLA UNA DOCENTE AL VOLTO. LA CAUSA DELL'AGGRESSIONE RESTA ANCORA UN MISTERO... - facebook.com Vai su Facebook

Brindisi, 14enne denudato e “cestinato” in classe. Poi la bocciatura - Bullizzato a scuola, ripreso con il cellulare, deriso e, a fine anno scolastico, bocciato in sede di esame di ... Segnala trnews.it

La mamma del 14enne che si è suicidato: “Bullizzato dalle elementari, a 10 anni minacciato con un cacciavite” - it ha raccontato che suo figlio è stato vittima di episodi di bullismo per anni da parte di studenti e insegnanti: ... Secondo fanpage.it