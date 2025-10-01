Strutture sportive abbandonate Napoletano scrive ai commissari

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Caserta, Pasquale Napoletano, scrive ai commissari e chiede controlli sugli impianti sportivi. “Durante il mandato consiliare, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Caserta aveva avviato un'attività di monitoraggio e controllo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: strutture - sportive

