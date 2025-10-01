Stroncato da un malore | Simone ' il cancelliere gentile' muore a 34 anni

Casertanews.it | 1 ott 2025

Si è spento a soli 34 anni Simone Venditto, assistente giudiziario assegnato alla cancelleria della prima sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Una morte improvvisa che ha lasciato un terribile vuoto e sgomento. Tutto è iniziato venerdì scorso quando è stato allertato il 118. 🔗 Leggi su Casertanews.it

