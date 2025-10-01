Sperimentare era stata la parola d’ordine dell’a.d. Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, alla presentazione dei palinsesti quando si è parlato del lancio de ‘La Ruota della Fortuna’ nella fascia oraria che per decenni è stata di ‘Striscia la Notizia’. Ora dopo gli ascolti record del game di Gerry Scotti, diventa complicato fermarlo ai box per rimettere in corsia il tg satirico di Antonio Ricci. Ma di sicuro ‘Striscia’ ripartirà anche se non si sa come e quando. Il promo è stato già lanciato sui social, le segnalazioni dei cittadini arrivano con la consueta frequenza. Quindi la squadra è già al lavoro ed è già cominciato il conto alla rovescia per un rientro in onda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Striscia, è dura sostituire Scotti, si pensa a prima serata Canale5