Striscia è dura sostituire Scotti si pensa a prima serata Canale5

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sperimentare era stata la parola d’ordine dell’a.d. Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, alla presentazione dei palinsesti quando si è parlato del lancio de ‘La Ruota della Fortuna’ nella fascia oraria che per decenni è stata di ‘Striscia la Notizia’. Ora dopo gli ascolti record del game di Gerry Scotti, diventa complicato fermarlo ai box per rimettere in corsia il tg satirico di Antonio Ricci. Ma di sicuro ‘Striscia’ ripartirà anche se non si sa come e quando. Il promo è stato già lanciato sui social, le segnalazioni dei cittadini arrivano con la consueta frequenza. Quindi la squadra è già al lavoro ed è già cominciato il conto alla rovescia per un rientro in onda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

striscia 232 dura sostituire scotti si pensa a prima serata canale5

© Lapresse.it - Striscia, è dura sostituire Scotti, si pensa a prima serata Canale5

In questa notizia si parla di: striscia - dura

Striscia di Gaza: l’ennesimo doppio gioco di Hamas e la linea dura di Israele

Striscia di Gaza: l’ennesimo doppio gioco di Hamas e la linea dura di Israele - Hamas ha dichiarato di essere pronto a un accordo globale che includa la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra, chiedendo un ruolo nella fase post- Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Striscia 232 Dura Sostituire