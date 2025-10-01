Striscia di Gaza in arrivo in Italia 38 studenti | uno all' Università di Parma
Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si è recata oggi ad Amman, in Giordania, per accogliere personalmente 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi che arriveranno nel nostro Paese per proseguire il percorso accademico nelle università italiane. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: striscia - gaza
Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
Le trappole della Striscia di Gaza. “Bombe, cecchini, agguati. Sarà un bagno di sangue”
La missione umanitaria si trova ormai a poche miglia nautiche dalla Striscia di Gaza. Se dovesse decidere di proseguire, le navi militari internazionali non interverranno in sua difesa. Intanto il ministro della Difesa Crosetto lancia un appello: «Accettate l’altern - facebook.com Vai su Facebook
Il piano di #Trump sulla Striscia di #Gaza è sostenuto anche dal Cremlino. Il ministro israeliano di estrema destra, Smotrich, lo definisce un 'miscuglio indigesto'. I Paesi dell'area mediorientale si dividono tra cautela e lodi. @valeriafrasca #GR1 - X Vai su X
Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Meloni: irresponsabile insistere. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Da tg24.sky.it
Dalla Striscia di Gaza all'Italia, ripartono i voli: mercoledì atteso un gruppo a Linate - L'Italia si conferma così il primo fra i Paesi occidentali ad aver organizzato l'evacuazione e il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti palestinesi ... Riporta rainews.it