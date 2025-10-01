Striscia di Gaza in arrivo in Italia 38 studenti | uno all' Università di Parma

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si è recata oggi ad Amman, in Giordania, per accogliere personalmente 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi che arriveranno nel nostro Paese per proseguire il percorso accademico nelle università italiane. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

