Sembrava fosse destinato a finire “in sonno” il ddl sugli smartphone, frutto della coppia Bongiorno-Zanettin. Invece rieccoli i quattro articoli, norma transitoria compresa, che prevedono il via libera obbligatorio del gip alla richiesta del pm non solo per i cellulari, come potrebbe sembrare, ma anche “in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute”, come recita minuziosamente anche il titolo del primo articolo. Cioè una vera enormità di situazioni che comporteranno più di un contraddittorio obbligato con il gip, nonché il coinvolgimento dei difensori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stretta sugli smartphone – Inascoltati gli allarmi dei procuratori Melillo e Gratteri: la maggioranza va avanti alla Camera