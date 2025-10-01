Stravolto l’attacco della Juve | la scelta è fatta

L’esito del sondaggio odierno proposto dalla nostra redazione in merito alle scelte di Tudor sull’attacco della Juventus Stasera la Juventus sarà di scena in Spagna per affrontare il Villarreal in una sfida da non fallire. I bianconeri hanno il compito di interrompere la striscia aperta di pareggi dell’ultimo periodo. (LaPresse) – Calciomercato.it Tudor è quindi al lavoro per arrivare in terra iberica nelle migliori condizioni possibili, e ieri ha anche presentato la sfida in conferenza stampa suonando la carica. È quindi tempo di riprendere una marcia importante per Vlahovic e soci, che hanno una settimana densa di impegni che si concluderà con la gara di campionato contro il Milan di domenica sera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

