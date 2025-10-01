Stravolto l’attacco della Juve | la scelta è fatta
L’esito del sondaggio odierno proposto dalla nostra redazione in merito alle scelte di Tudor sull’attacco della Juventus Stasera la Juventus sarà di scena in Spagna per affrontare il Villarreal in una sfida da non fallire. I bianconeri hanno il compito di interrompere la striscia aperta di pareggi dell’ultimo periodo. (LaPresse) – Calciomercato.it Tudor è quindi al lavoro per arrivare in terra iberica nelle migliori condizioni possibili, e ieri ha anche presentato la sfida in conferenza stampa suonando la carica. È quindi tempo di riprendere una marcia importante per Vlahovic e soci, che hanno una settimana densa di impegni che si concluderà con la gara di campionato contro il Milan di domenica sera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: stravolto - juve
Kolo Muani Juve: la permanenza del francese a Torino dipende da…Vlahovic! Modesto e Comolli devono trovare questo incastro nelle prossime ore, altrimenti… Scenario stravolto
Koopmeiners titolare in Juve Parma? L’ultimo test con l’Atalanta ha stravolto le gerarchie a centrocampo: a cosa pensa adesso Tudor
Lo #Sporting non è ancora arrivato a Napoli, stravolto il programma della vigilia di Champions League. Sbarcherà in terra partenopea in nottata. - facebook.com Vai su Facebook
$Juve Stabia - Spezia travolto al Picco, D'Angelo fa mea culpa: «Hanno giocato meglio di noi» Correia, Carissoni e Candellone firmano il 3-1 delle Vespe. Il tecnico ligure si assume la responsabilità: «Prestazione brutta, colpa mia. Juve Stabia più or… ift.tt/L6l - X Vai su X
Stravolto l’attacco della Juve: la scelta è fatta - L’esito del sondaggio odierno proposto dalla nostra redazione in merito alle scelte di Tudor sull’attacco della Juventus Stasera la Juventus sarà di scena in Spagna per affrontare il Villarreal in una ... Riporta calciomercato.it
"I conti Juve dopo il mercato: perché non serviranno più sacrifici. Comolli ha nascosto una scelta" - Il mercato da equilibrista di Damien Comolli viene applaudito anche da Fabrizio Bava, professore ordinario in ... Scrive tuttosport.com