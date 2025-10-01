Strappa una collanina dal collo di una donna e fugge | preso e arrestato 50enne

I carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato un 50enne del posto, accusato di furto con strappo. L’uomo è stato bloccato poco dopo lo scippo e trovato ancora in possesso della refurtiva.L’episodio si è verificato in via Emanuele Bellia. Una donna, che passeggiava insieme al figlio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

