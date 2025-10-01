Stranger Things quando i protagonisti della serie arriveranno a Lucca Comics & Games

Wired.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Duffer Bros e i quattro giovani protagonisti della serie tv cult approdano alla fiera italiana dei fumetti. 🔗 Leggi su Wired.it

stranger things quando i protagonisti della serie arriveranno a lucca comics amp games

© Wired.it - Stranger Things, quando i protagonisti della serie arriveranno a Lucca Comics & Games

In questa notizia si parla di: stranger - things

Stranger Things 5 riceve il Teaser Trailer ufficiale in italiano

Eddie diventa il cattivo in Stranger Things 5

Stranger Things 5 racconta finalmente la storia di Will che abbiamo aspettato per 9 anni

stranger things protagonisti serieStranger Things 5: a Lucca C&G arrivano i Duffer Brothers, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp - Quest'anno Netfix porta a Lucca creatori e protagonisti di Stranger Things, per festeggiare insieme ai fan l'ultima stagione della serie. Si legge su comingsoon.it

Stranger Things: quanto guadagnano i protagonisti della serie Netflix? - Scopri curiosità, segreti e numeri da capogiro dietro il successo dei protagonisti di Stranger Things nella stagione finale su Netflix. serial.everyeye.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things Protagonisti Serie