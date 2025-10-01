Strage Paupisi Ocone | ‘Mia moglie era autoritaria’ le condizioni della figlia e il dolore del figlio maggiore
La confessione di Ocone: “Mia moglie era aggressiva”. Durante l’interrogatorio, Salvatore Ocone, 58 anni, ha ammesso di aver ucciso la moglie Elisa Polcino nell’abitazione di Paupisi (Benevento) e di aver aggredito i due figli. Davanti ai magistrati, l’agricoltore ha raccontato che “tutti sono stati colpiti all’interno della casa”. La donna sarebbe stata colpita nel sonno, così come la figlia 16enne, Antonia. L’uomo ha giustificato il gesto parlando di “dinamiche familiari conflittuali” e di un rapporto coniugale segnato – a suo dire – da “aggressività e dominazione” da parte della moglie. Una ricostruzione che gli inquirenti dovranno verificare, ma che non attenua la gravità del gesto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
