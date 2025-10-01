Strage Paupisi il dolore di Mario | ‘Mamma felice per i 25 anni di matrimonio non perdonerò mai papà’

Una famiglia spezzata. «Ho sentito mamma e papà venerdì sera, sembrava tutto normale». Mario Ocone, primogenito di Elisa Polcino e Salvatore Ocone, ricorda con la voce rotta gli ultimi momenti di apparente serenità. Pochi giorni dopo, la tragedia: la madre uccisa dal marito, il fratello Cosimo morto e la sorella di 16 anni in coma farmacologico. Un anniversario mai celebrato. Il 19 ottobre la coppia avrebbe festeggiato i 25 anni di matrimonio. Elisa aveva comprato un vestito nuovo, scelto il menù e prenotato un ristorante. Invece, la festa si è trasformata in una strage familiare. Le parole di Mario: «Papà non lo perdonerò». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

