Strage nel Sannio | il bollettino medico serale
Tempo di lettura: < 1 minuto "Paziente in coma farmacologico con parametri cardiocircolatori nella norma, in ventilazione meccanica. Al momento paziente stabile nella sua gravità". E' il bollettino serale sulle condizioni della 16enne trovata in fin di vita nell'auto del padre, Salvatore Ocone, arrestato per l'omicidio della moglie e del figlio 15enne. La giovane è ricoverata al Neuromed di Pozzilli, dove è stata trasportata da Campobasso la notte scorsa. È stata sottoposta ad intervento chirurgico per un grave trauma cranico dovuto a varie fratture. La prognosi resta riservata.
In questa notizia si parla di: strage - sannio
Strage nel #Sannio, confessa #Ocone: mia moglie autoritaria e aggressiva. La figlia combatte tra la vita e la morte
