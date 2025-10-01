Strage nel Beneventano fermato Salvatore Ocone | duplice omicidio e tentato omicidio della figlia
BENEVENTO, 1 OTTOBRE 2025 – La Procura di Benevento ha disposto il fermo di Salvatore Ocone con l’accusa di duplice omicidio e tentato omicidio. L’uomo è accusato di avere ucciso la moglie e il figlio quindicenne e di aver ferito gravemente la figlia sedicenne, attualmente ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri dei comandi provinciali di Benevento e Campobasso. Dopo l’interrogatorio, Ocone è stato trasferito nel carcere di Campobasso, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: strage - beneventano
#NEWS - +++ #Femminicidio nel Beneventano, fermato a #Campobasso il marito in fuga. Orrore per la scoperta dei figli trovati in auto con lui: il ragazzo di 15 anni è morto, la ragazza di 16 è gravissima. E' durata dodici ore la fuga di #SalvatoreOcone, il 58 e - facebook.com Vai su Facebook
Elisa Polcino, da femminicidio a strage familiare: morto il figlio 15enne, grave la sorella di 16. La fuga di 12 ore e l'orrore in auto - È durata dodici ore la fuga di Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi (Benevento) accusato di aver ucciso all'alba nel suo letto la moglie, Elisa Polcino di 49, colpendola alla testa ... Si legge su leggo.it
Salvatore Ocone, chi è uomo in fuga dopo omicidio moglie/ Fermato a Campobasso: un figlio morto, figlia grave - Chi è Salvatore Ocone, in fuga dopo omicidio della moglie a Paupisi (ricerche estese in tutta Italia): voci sui problemi di salute, la paura per i figli ... Come scrive ilsussidiario.net