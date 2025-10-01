Strage nel Beneventano fermato Salvatore Ocone | duplice omicidio e tentato omicidio della figlia

BENEVENTO, 1 OTTOBRE 2025 – La Procura di Benevento ha disposto il fermo di Salvatore Ocone con l’accusa di duplice omicidio e tentato omicidio. L’uomo è accusato di avere ucciso la moglie e il figlio quindicenne e di aver ferito gravemente la figlia sedicenne, attualmente ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri dei comandi provinciali di Benevento e Campobasso. Dopo l’interrogatorio, Ocone è stato trasferito nel carcere di Campobasso, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it

