Strage familiare a Benevento | Ocone ha aggredito figli dopo aver ucciso la moglie poi la fuga con loro

Salvatore Ocone avrebbe colpito i figli subito dopo avere ucciso la moglie, Elisa Polcino, poi li avrebbe caricati in auto; il 15enne Cosimo è stato trovato morto, gravissima la sorella Antonia di 16 anni.

