Strage familiare a Benevento | le condizioni della figlia 16enne per 12 ore in auto in fin di vita

La ragazza è ricoverata ad Isernia in condizioni molto gravi, ha riportato fratture multiple alla testa; è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente A1, una strage familiare. Morta anche Silvana Visconti: la mamma della piccola Summer era l'unica sopravvissuta

Elisa Polcino, da femminicidio a strage familiare: morto il figlio 15enne, grave la sorella di 16. La fuga di 12 ore e l'orrore in auto

Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita

Parla la comunità di #Paupisi, il piccolo comune del beneventano teatro di una strage familiare. Il sindaco: "Mai avute segnalazioni ai servizi sociali o dalla stessa famiglia". Siamo sgomenti

Benevento, dietro la strage di famiglia: "Tutti sapevano". Il killer girava nudo e si nascondeva in chiesa - Salvatore Ocone, operaio agricolo, ha ucciso in casa la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito in auto con i figli Cosimo e Antonia ed è stato rint ...

Strage familiare a Benevento: Ocone ha aggredito figli dopo aver ucciso la moglie, poi la fuga con loro - Salvatore Ocone avrebbe colpito i figli subito dopo avere ucciso la moglie, Elisa Polcino, poi li avrebbe caricati in auto; il 15enne Cosimo è stato trovato ...