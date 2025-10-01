Strage di Paupisi la 17enne è stata operata nella notte è in prognosi riservata I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre
L’avrebbe uccisa con una grossa pietra colpendola alla testa. Poi ha diretto la sua furia sui figli, con la stessa arma L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
In questa notizia si parla di: strage - paupisi
Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita
Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone
#Benevento La strage a #Paupisi. È in cella, sorvegliato a vista, Salvatore Ocone che ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di pietra. Mentre è ricoverata in gravi condizioni la figlia. Poco fa la conferenza stampa del procuratore di Benevento. L’inviata #GR1 @el - X Vai su X
Stasera seguiteci a Porta a porta. Sarò in diretta da Paupisi, dove è stato compiuto l’ennesimo femminicidio (e, come sapete, una strage familiare) - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre - Antonia Ocone, la figlia 17enne figlia di Elisabetta Polcino che ieri è stata trovata ferita nell'auto del padre in ... notizie.tiscali.it scrive
Paupisi: è una strage, morti moglie e un figlio, grave la figlia. Fermato il marito - Femminicidio: Ocone uccide prima la moglie a Paupisi, viene fermato in Molise, con lui un figlio morto e la figlia 17enne in fin di vita. Da quotidianodelsud.it