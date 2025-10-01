Strage di Paupisi il figlio maggiore al capezzale della sorella | Eravamo tutti molto legati

Arrivato da Rimini, Mario ha parlato dello shock e dei preparativi per le nozze d’argento dei genitori. Intanto la 16enne resta in coma farmacologico: quadro clinico critico dopo il delicato intervento chirurgico. È arrivato ieri sera da Rimini, dove lavora . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

strage di paupisi il figlio maggiore al capezzale della sorella eravamo tutti molto legati

© Fremondoweb.com - Strage di Paupisi, il figlio maggiore al capezzale della sorella: “Eravamo tutti molto legati”

