Strage di Paupisi il figlio maggiore al capezzale della sorella | Eravamo tutti molto legati

Arrivato da Rimini, Mario ha parlato dello shock e dei preparativi per le nozze d’argento dei genitori. Intanto la 16enne resta in coma farmacologico: quadro clinico critico dopo il delicato intervento chirurgico. È arrivato ieri sera da Rimini, dove lavora . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Strage di Paupisi, il figlio maggiore al capezzale della sorella: “Eravamo tutti molto legati”

In questa notizia si parla di: strage - paupisi

Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita

Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone

Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre

«Papà non lo perdonerò mai». Il dolore di Mario dopo la strage di Paupisi che ha sconvolto il Sannio. #paupisi #Benevento #omicidio - X Vai su X

La psicologa e criminologa ha analizzato il meccanismo psichico che avrebbe spinto l'autore della strage di Paupisi a uccidere moglie e figlio - facebook.com Vai su Facebook

Strage a Paupisi, il figlio maggiore: “Quando li ho sentito erano tutti tranquilli” - Con queste parole, il primogenito di Mario Ocone, l’uomo di Paupisi che ha ucciso ... ilfattovesuviano.it scrive

Strage di Paupisi, la 17enne in coma farmacologico al Neuromed. Figli aggrediti subito dopo l’omicidio della moglie - Restano critiche le condizioni di Antonia, la figlia di Salvatore Ocone, sottoposta a un’operazione d’urgenza dopo il trauma cranico causato da diversi colpi di pietra. Come scrive primonumero.it