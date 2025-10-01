Strage di famiglia di Benevento la notizia sulla figlia di Salvatore Ocone è arrivata dall’ospedale

Il giorno dopo la strage che ha sconvolto il Sannio, la comunità resta sotto shock davanti a una violenza che ha spazzato via una famiglia. In un’alba di sangue, Salvatore Ocone ha ucciso la moglie Elisa Polcino e si è poi accanito contro i figli adolescenti, caricandoli a forza in auto per darsi alla fuga. Un dramma domestico esploso all’improvviso, senza che nulla facesse presagire una simile mattanza, e che ora lascia dietro di sé dolore, paura e domande senza risposta. >> “Purtroppo è lui”. Mondo della musica sotto choc, ritrovato morto dopo un giorno di ricerche. La notizia poco fa: colleghi e amici sconvolti La tragedia ha avuto l’epilogo a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, dove l’auto del 58enne è stata localizzata da un elicottero dei carabinieri, abbandonata in un uliveto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Strage di famiglia a Paupisi, Salvatore Ocone ha confessato: "Era depresso, mai stato aggressivo". In terapia intensiva la figlia 16enne, ritrovata nell'automobile con il padre in gravi condizioni

Strage di Cisterna di Latina, le parole di Giuseppe Amato, padre e marito delle vittime, dopo la condanna all'ergastolo per Chrisian Sodano

