Strage di famiglia a Benevento | Salvatore Oncone accusato di duplice omicidio

AGI - Duplice omicidio pluriaggravato, tentato omicidio pluriaggravato e sequestro di persona. Sono questi i reati contestati a Salvatore Ocone, 57 anni, l'uomo di Paupisi che ieri ha ucciso la moglie è uno dei figli e ferito gravemente la figlia nel provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Benevento. L'uomo è in carcere a Campobasso, dopo una fuga in auto con i figli minorenni da lui colpiti con pietre e vetri. La moglie l'aveva uccisa con colpi alla testa probabilmente con una pietra trovata insanguinata a poca distanza dall'abitazione della famiglia. La ricostruzione. Ha ucciso la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito.

Benevento, dietro la strage di famiglia: "Tutti sapevano". Il killer girava nudo e si nascondeva in chiesa - Salvatore Ocone, operaio agricolo, ha ucciso in casa la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito in auto con i figli Cosimo e Antonia ed è stato rint ...

Duplice omicidio Benevento, confessa i delitti Salvatore Ocone - Ha confessato Salvatore Ocone, 58 anni, autore della strage familiare di Paupisi nel Beneventano, costata la vita alla moglie ...